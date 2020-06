Match sauvage : Gaëtan Laborde confirme

Dimanche soir, Sud Ouest révélait que deux joueurs de Ligue 1, que sont Gaëtan Laborde (26 ans, Bordeaux) et Loïs Diony (27 ans, Saint-Étienne), avaient participé à un match de football sauvage le 23 mai réunissant plus de quarante personnes dans leur ville d'origine, Mont-de-Marsan. Et ce alors que les rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique sont interdits en raison de la pandémie de coronavirus. L'attaquant des Girondins a confirmé cette information sur son compte Instagram et a tenu à faire son mea culpa par la même occasion.

«Les médias ont déclaré que j'avais participé il y a quelques jours à une partie de "football sauvage" à Mont-de-Marsan en compagnie de Loïs Diony. Je le confirme. Je tiens malgré tout à préciser qu'à l'origine nous ne devions être que quelques amoureux du football à vouloir se dégourdir les jambes après ces longues semaines sans ballon. L'amour du football a été plus fort. Lorsque j'ai constaté que de nombreuses personnes nous ont rejoints sur le terrain et alors que la police s'est présentée, j'ai aussitôt pris conscience que ce n'était pas la meilleure idée. C'est la raison pour laquelle, j'ai aussitôt quitté les lieux alors que le match a continué. A l'avenir je veillerai à ne plus participer à ce type de manifestation et je reste bien conscient que je n'ai pas donné l'exemple. J’assume l’entière responsabilité de mes actes. Je vous présente mes plus plates excuses», a ainsi écrit Gaëtan Laborde sur les réseaux sociaux. Dès mardi, le Bordelais pourra retrouver l'entraînement avec ses coéquipiers, en attendant la reprise de la Ligue 1, le 23 août prochain.