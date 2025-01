OL : Alexandre Lacazette est très déçu de la prestation face à Montpellier

Dominé voire malmené par Montpellier, l’Olympique Lyonnais a réussi à réaliser un mini holdup contre Montpellier (1-0) à domicile, sur la pelouse du Groupama Stadium, lors de la 16e journée de Ligue 1. Interrogé par DAZN, Alexandre Lacazette reste déçu malgré la victoire à l’arraché :

«Je pense qu’on ne la mérite pas. Je pense que Montpellier mérite beaucoup mieux. Mais cela fait partie du football. Des fois, quand tu ne tues pas le match avec tes occasions, l’équipe adverse en profite. Tant mieux pour nous, on a réussi sur cette dernière occasion de marquer mais on ne peut pas être satisfait de notre match. Tout dépend quand au début de saison, on a fait une belle série qui s’est arrêtée contre Paris, on voulait vraiment gagner ce soir on redémarre avec une victoire mais pas comme on voulait, dans le jeu ce n’est pas satisfaisant. C’est à nous cette semaine de se remobiliser, de bien travailler car on ne pourra pas faire 2025 comme ça avec les espérances qu’on a. Si on montre le même visage qu’en octobre novembre décembre, on peut viser les quatre premières places mais si on joue comme aujourd’hui, on a aucune chance de viser quoique ce soit»