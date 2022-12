Mercato : le Real Madrid prépare une offre en or pour Jude Bellingham

La suite après cette publicité

Jude Bellingham n'a pas tout perdu. Samedi soir, l'Anglais a dit adieu à la Coupe du Monde suite à la défaite 2 à 1 face aux Bleus. Ce qui lui a d'ailleurs laissé un goût amer. «Celle-là sera douloureuse pendant très longtemps. La meilleure équipe de la soirée est sortie, c'est parfois le football. Quoi qu'il en soit, je suis tellement fier des efforts, du combat et des performances de mes coéquipiers tout au long du tournoi. Merci également aux fans pour l'amour et le soutien de ces dernières semaines, restez avec nous même dans ce moment difficile car nous utilisons cette expérience pour continuer à grandir en équipe pour les futurs tournois. Gardez la foi, notre heure viendra.»

Le rendez-vous est donc pris. Mais le milieu des Three Lions a malgré tout réalisé un beau Mondial d'un point de vue individuel. Titulaire en puissance, le joueur du Borussia Dortmund a de nouveau prouvé qu'il avait du talent et un niveau de jeu plus qu'intéressant. Ce qui n'a pas échappé aux meilleures écuries de la planète football, toutes séduites par son profil, son potentiel mais également sa personnalité. Au Qatar, Nasser-Al Khelaïfi lui a déclaré sa flamme publiquement. Chelsea, Manchester City ou encore le Real Madrid sont également tombés sous son charme. Mais d'après les derniers échos venus d'Allemagne et Angleterre, Liverpool tiendrait la corde pour le moment.

Le Real Madrid veut offrir 130 millions d'euros

En effet, les parents du joueur, notamment son père, militeraient pour qu'il rejoigne les Reds l'été prochain. Malgré tout, les autres clubs n'ont pas dit leur dernier mot, notamment le Real Madrid. En effet, les Merengues ont toujours leurs chances, d'autant qu'ils auraient les faveurs du joueur qui veut quitter le BVB et qui sera le seul à trancher au final. Ce mercredi, la presse espagnole revient d'ailleurs sur son cas. AS rappelle que les champions d'Espagne veulent le recruter en 2023 et qu'ils souhaitent en faire le successeur de Luka Modric. Jusque là, rien de bien nouveau. Mais Defensa Central a des informations supplémentaires.

La publication ibérique explique que le Real Madrid est prêt à faire un très gros effort financier pour recruter le crack de 19 ans. Les dirigeants madrilènes, qui ont été émerveillés par le Mondial de Bellingham, se sont réunis pour discuter de son cas. Alors que le plan initial était de faire une offre ne dépassant pas les 100 millions d'euros, ils auraient revu leur position. En effet, DC assure que le Real Madrid veut offrir 100 millions d'euros et y ajouter 30 millions d'euros de bonus pour s'assurer la signature de l'Anglais. Et contrairement à Liverpool, qui sera limité financièrement, Madrid a les capacités pour se rapprocher des 150 millions d'euros demandés par Dortmund. La suite au prochain épisode.