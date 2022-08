OM : Labrune dévoile la nouvelle stratégie sur le mercato

À écouter les supporters marseillais les plus influents, Vincent Labrune risque d'avoir les oreilles qui sifflent lors des prochains matches au Vélodrome. La cause, un mercato jugé raté par certains, alors que l'OM a laissé filer 8 titulaires de la saison passée. Pour compenser ces départs, le président a beaucoup travaillé, du premier au dernier jour, enregistrant 14 arrivées (dont 5 prêts). Pour autant, beaucoup gardent en travers de la gorge le recrutement raté de Lamela et la non-arrivée d'un attaquant pour suppléer Batshuayi.

Interrogé par Mediafoot Marseille hier soir, le président Labrune a accepté de faire le bilan général du mercato en Europe, pour revenir plus précisément sur le cas phocéen. « Ce mercato confirme ce que je pense depuis longtemps : la Premier League est en voie NBAisation. Il y a désormais deux catégories de clubs en Europe : ceux de Premier League auxquels ont peut ajouter les sept ou huit cadors européens (Barcelone, Real Madrid, Bayern Munich, Paris-Saint-Germain, Juventus Turin, Inter Milan, Milan AC entre autres) qui sont des clubs acheteurs aux moyens illimités ; et tous les autres qui sont devenus des clubs vendeurs avant tout », explique-t-il.

« Il sera de plus en plus difficile pour les clubs ayant moins de 150-200M€ de budget d'acquérir dans le futur des joueurs de très haut niveau. D'où la nécessité de créer des relations privilégiées avec les très grands clubs pour pouvoir espérer avoir accès à certains de leurs joueurs qui ne jouent pas ou peu », poursuit-il. Vincent Labrune laisse donc entendre que l'OM jouera à fond la carte du prêt lors des prochains marchés des transferts. Cet été, Cabella (Newcastle), Lucas Silva (Real Madrid), Isla et De Ceglie (Juventus) ainsi que Manquillo (Atlético Madrid) ont rejoint sous cette forme la Canebière. Jason Denayer aurait également pu, tout comme Matri. Mais alors, quelles seront les futures belles ventes de l'OM ? Il faudra réussir à faire éclore les paris de l'été comme Sarr, Rekik ou Nkoudou pour profiter de l'argent du football anglais, alors que Mendy et Batshuayi possèdent déjà une très belle cote.