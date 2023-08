LdC (Asie) : Cristiano Ronaldo énervé malgré la qualification au forceps d’Al Nassr

Al Nassr n’est pas passé loin de la correctionnelle. Dans le cadre des qualifications pour la phase de poules de la Ligue des champions asiatique, le club saoudien a obtenu son billet au terme d’une victoire au forceps sur son homologue des Émirats arabes unis, Shabab Al Ahli. Bousculés et menés jusqu’à la 88e minute, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo se sont finalement imposés 4-2 après une folle remontada dans le temps additionnel.

De son côté, le Portugais a vécu une soirée compliquée et est apparu très remonté contre le corps arbitral tout au long de la partie. L’international lusitanien (200 sélections, 123 buts) a réclamé pas moins de quatre penaltys au cours du premier acte sans en obtenir un seul. Furieux, CR7 a déversé sa colère contre les arbitres de touche avant de jeter son brassard du capitaine au sol au moment de regagner les vestiaires. Avant le début de la seconde période, l’arbitre de la rencontre et Cristiano Ronaldo ont échangé et la tension est retombée d’un cran. S’il n’a pas marqué, le quintuple Ballon d’Or s’est distingué sur le pré en délivrant une passe décisive.