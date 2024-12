OM - LOSC : les compositions probables

Dauphin du Paris Saint-Germain et revenu à seulement cinq longueurs de son rival historique, l’Olympique de Marseille vise une quatrième victoire consécutive contre le LOSC, ce samedi à 17 heures, dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Au pied du podium avec trois unités de retard sur l’AS Monaco, les Dogues tenteront, quant à eux, de poursuivre leur série d’invincibilité. Pour rappel, la formation nordiste est invaincue en championnat depuis le 13 septembre, et un revers 1-0 face aux Verts.

Un match d’autant plus difficile pour les Marseillais, quand on connaît le manque de réussite de l’écurie olympienne à l’Orange Vélodrome ces dernières semaines. Toujours privé de Faris Moumbagna et Valentin Carboni, Roberto De Zerbi - qui devra également faire sans Elye Wahi - devrait donc opter pour un 3-4-2-1 avec l’indéboulonnable Rulli dans les cages. Devant le dernier rempart argentin, Murillo, Balerdi et Kondogbia sont pressentis pour débuter alors que Luis Henrique et Merlin devraient, eux, commencer en tant que pistons.

L’OM et le LOSC vont sortir l’artillerie lourde

Au milieu de terrain, Höjbjerg est une nouvelle fois attendu aux côtés de Rongier, de retour au premier plan. Enfin, pour soutenir Maupay à la pointe de l’attaque marseillaise, Greenwood et Rabiot sont annoncés titulaires. Tombeurs des Autrichiens de Sturm Graz en Ligue des champions (3-2) en milieu de semaine et d’ores et déjà assurés de participer, à minima, aux barrages de la compétition, les Dogues de Bruno Genesio devraient, eux, se présenter en 4-2-3-1.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Marseille 29 14 +14 9 2 3 31 17 4 Lille 26 14 +10 7 5 2 24 14

Si Chevalier tiendra logiquement sa place dans les buts, Mandi, Diakité, Alexsandro et Gudmundsson formeront la défense à quatre. Dans l’entrejeu, André et le jeune Mukau pourraient être associés, juste derrière un trio composé de Zhegrova, de retour après avoir été laissé au repos en Ligue des champions, Haraldsson et Fernandez. En pointe, David, meilleur buteur du championnat de France avec 11 réalisations, sera chargé de faire trembler l’arrière-garde olympienne.

