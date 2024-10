Un départ de poids se confirme à Manchester City

C’est une page qui se tourne à Manchester City. Txiki Begiristain, directeur sportif du club «citizen» depuis l’arrivée de Guardiola, quittera son poste à la fin de la saison. En effet, selon les informations de The Athletic, l’Espagnol ne rempilera pas pour une nouvelle année au sein du board mancunien.

Begiristain avait initialement prévu de se retirer des opérations à l’âge de 55 ans, mais il avait décidé de s’investir dans le projet quelques années de plus, prolongeant ainsi son départ jusqu’à son 60e anniversaire. Il estime aujourd’hui que son temps au sein du club est arrivé à son terme et la direction du club semble soutenir sa décision. La direction serait parvenue à un accord pour nommer un remplaçant, qui devrait entrer en fonction au début de l’année 2025.

Une décennie au sommet chez les Skyblues

L’ancien joueur du FC Barcelone (313 matches), reconverti en directeur sportif, est arrivé à Manchester lors de la saison 12-13 avec l’intention de transformer le club, en une équipe capable de rafler des titres, avec une identité et une idée très claire du jeu. Pep Guardiola aura été son grand architecte, permettant au club du nord de l’Angleterre de s’imposer comme l’un des cadors du football national et européen en quelques années.

Le départ de Txiki Begiristain soulèverait également l’épineuse question de l’avenir de Guardiola. En effet, Guardiola et Begiristain entretiennent des relations personnelles étroites, s’étant rencontrés pour la première fois en tant que coéquipiers lors de leurs années de jeu à Barcelone. Le futur de l’entraîneur catalan est, à l’heure actuelle, une véritable inconnue. Son contrat expire en juin et les rumeurs d’un possible départ de Manchester City commencent à prendre forme. Cette nouvelle pourrait ainsi être le signe d’un véritable changement de cap au sein du club.