Crystal Palace : Ismaïla Sarr est plus que jamais le bourreau de Liverpool

Février 2020. Le Liverpool de Jürgen Klopp est intouchable, invaincu depuis des mois en Premier League. Mais ce soir-là, à Vicarage Road, un jeune ailier sénégalais de 21 ans décide d’écrire sa propre histoire. Deux buts, une passe décisive, et les Reds s’écroulent. Watford s’impose 3-0, et l’Europe découvre véritablement Ismaïla Sarr. Quelques mois plus tôt, lors du match aller à Anfield, Sadio Mané avait demandé à Troy Deeney, capitaine des Hornets, de « prendre soin de son petit frère ».

Des hauts et des bas, mais toujours la même cible

Après Watford, Sarr connaîtra un parcours contrasté. Recruté par l’Olympique de Marseille, il ne parviendra jamais à s’imposer sur la durée en Ligue 1. Trop irrégulier, trop souvent blessé, il repartira avec le sentiment d’un rendez-vous manqué. Mais l’Angleterre n’avait pas oublié sa pointe de vitesse, sa percussion et son efficacité. Crystal Palace décide de miser sur lui. Et rapidement, le Sénégalais retrouve ses sensations. Avec les Eagles, il s’impose comme un élément clé du projet. L’année dernière, il soulève la FA Cup et le Community Shield. Devant Liverpool. Encore eux. Ce jour-là, il provoque un penalty avant de marquer lui-même. Comme un rappel de son statut de cauchemar des Reds.

Liverpool, toujours dans sa ligne de mire

Depuis son retour en Premier League, Sarr enchaîne. 7 buts et 6 passes décisives la saison dernière, des performances solides dans un collectif qui se cherche encore. Mais en ce début de saison, le Sénégalais a déjà pris les devants. 4 buts en 5 rencontres (Premier League et Community Shield). Face aux Reds, son histoire est presque personnelle, une motivation décuplée.

À Anfield comme à Selhurst Park, il répond toujours présent. Ce samedi, pour son premier match titulaire depuis plusieurs semaines d’absence, Ismaïla Sarr n’a pas mis longtemps à se rappeler au bon souvenir des Reds : un but dès le début de la rencontre, offrant l’avantage aux Eagles et confirmant son statut de bourreau attitré de Liverpool. Un but qui compte puisque les Eagles ont infligé aux joueurs d’Arne Slot leur première défaite de la saison.