LOSC - RB Salzbourg : les compositions probables

Pour la 5e journée de cette phase de poules de Ligue des Champions, le LOSC va jouer sa qualification ce soir contre le RB Salzbourg (21h, à suivre en direct sur notre site). Pour cette rencontre décisive entre les deux premiers du groupe G, Jocelyn Gourvennec devrait aligner son traditionnel 4-4-2. Grbic dans les buts avec Reinildo à gauche, Djalo, Fonte en défense centrale et Çelik à droite. Xeka et Onana au milieu. Bamba et Sanches sur les ailes et le duo David-Yilmaz en attaque.

Du côté autrichien, c'est un 4-3-1-2 qui devrait être concocté par Matthias Jaissle. Köhn dans les buts, une défense composée de Ulmer, Wöber, Onguéné et Kristensen. Camara, Sucic et Seiwald au milieu de terrain. Aaronson dans un rôle de numéro 10. Okafor et Adeyemi en attaque.

