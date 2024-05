Euro 2024 : ce qu’il faut savoir de la Croatie

Le parcours de qualification et le groupe

La Croatie a attendu la dixième et dernière journée pour décrocher son billet à l’Euro 2024. Les Croates l’ont emporté avec le plus petit des écarts contre l’Arménie (1-0) pour arracher la deuxième place du groupe D, devant le Pays de Galles et une longueur derrière la Turquie. Tenus en échec (1-1) par les Gallois lors de leur premier match de qualification, les Vatreni, défaits par les hommes de Robert Page lors du match retour puis contre la sélection turque de Vincenzo Montella, n’ont pas connu un parcours sans embûche. Suffisant, malgré tout, pour rallier le groupe B de la compétition où les troupes de Zlatko Dalić auront fort à faire. Opposés à l’Espagne, le 15 juin prochain, les Croates défieront ensuite l’Albanie et l’Italie. Une poule relevée pour une formation finaliste de la Ligue des Nations 2023 et éliminée dès les huitièmes de finale lors des deux derniers championnats d’Europe (2016 contre le Portugal et 2021 face à la Roja).

Les qualités et faiblesses

Année après année, compétition après compétition, le vivier croate reste toujours impressionnant, alors que le pays compte moins de 4 millions d’habitants. Que dire, à ce titre, de la génération de 2018, finaliste du Mondial en Russie et encore bien présente. De Kovacic à Brozovic en passant par Perisic ou encore Kramaric, la Croatie peut, aujourd’hui, s’appuyer sur de nombreux cadres inamovibles, à commencer par l’inoxydable Luka Modric (174 sélections, 24 buts). Outre ses piliers, la 10e sélection au classement FIFA peut également compter sur d’autres éléments talentueux, à l’image de Gvardiol, Vlasic, Pasalic, Majer ou encore Stanisic. Réputés pour leur solidité défensive, les Vatreni, étincelants au milieu de terrain, devraient, une nouvelle fois, miser sur leur jeu de possession. Il faut dire qu’avoir un métronome comme le joueur du Real Madrid dans son effectif, assisté par Brozovic, Kovacic et parfois Majer, facilite les choses. Dalic a aussi conservé son 4-3-3 à pointe basse permettant d’être davantage protagoniste du jeu, quitte parfois à tomber dans un jeu stéréotypé et prévisible. Seule ombre au tableau ? Ce manque d’efficacité offensive parfois relevé où aucun buteur ne semble vraiment se détacher.

Le sélectionneur : Zlatko Dalić

En poste depuis 2017, Zlatko Dalić continue de faire l’unanimité au sein de cette sélection. Arrivé dans l’urgence quelques mois seulement avant la Coupe du monde en Russie, le sélectionneur avait pu arracher le barrage et sortir vainqueur face à la Grèce. Finaliste face aux Bleus après un parcours épique (1ère de son groupe avec une démonstration sur l’Argentine, puis qualification aux tirs au but face au Danemark puis la Russie, avant de battre l’Angleterre en demi-finale après prolongation), la Croatie échouait de peu au titre suprême. Pas de quoi décourager l’ancien coach d’Al-Ain aux Émirats arabes. Éliminé au stade des huitièmes de finale lors du dernier Euro, le technicien de 57 ans a malgré tout su rebondir en emmenant ses troupes jusqu’en demi-finale du Mondial au Qatar. Sortie par l’Argentine, couronnée quelques jours plus tard, la Croatie avait même arraché la troisième place de la compétition en venant à bout du Maroc. Prolongé sur le banc croate, en mars 2023, et ce jusqu’en 2026, Dalić aura également su emmener son groupe jusqu’en finale de la dernière Ligue des Nations, finalement remportée par l’Espagne. Toujours enclin à la communication avec ses joueurs, il a finalement peu à peu gagné la confiance de ses hommes, quitte à s’asseoir sur certains de ses principes de jeu. Reste désormais à passer ce cap supplémentaire et ainsi devenir le héros de tout un peuple.

La star : Luka Modric

Un dernier tour de piste ? Star incontournable de la Croatie, immense célébrité dans son pays et à la tête d’un palmarès absolument colossal, le milieu de terrain du Real Madrid, en fin de contrat avec les Merengues, demeure une référence à son poste. Si son avenir suscite, aujourd’hui, de nombreuses interrogations, le Ballon d’Or 2018, âgé de 38 ans désormais, restera logiquement l’un des hommes clés de cette sélection. Doté d’une vision du jeu exceptionnelle, d’une qualité de passe bien supérieure à la moyenne et d’une technique hors-normes, l’ancien joueur de Tottenham tentera ainsi de porter ses coéquipiers vers la victoire finale. Capitaine incontesté et fort de 174 sélections (24 buts), le natif de Zadar aura forcément à cœur de briller, lui qui pourrait, avant cela, s’offrir une 6e Ligue des Champions avec le Real Madrid, opposé au Borussia Dortmund le 1er juin prochain. Quoi de mieux, alors, qu’un titre avec son pays pour terminer sa carrière sur la plus belle des notes ? Réponse dans les prochaines semaines.

L’attraction : Josko Gvardiol

Du haut de ses 22 ans, le défenseur de Manchester City, auteur de 41 matches toutes compétitions confondues (5 buts et 2 passes décisives) sera l’une des grandes attractions de cet Euro en Allemagne. Formé au Dinamo Zagreb avant de rejoindre le RB Leipzig, le prodige croate, qui avait malgré tout souffert dans son duel avec Lionel Messi lors de la dernière Coupe du Monde, confirme, aujourd’hui, tous les espoirs placés en lui au sein de la charnière centrale des Citizens. Grand artisan de la solidité défensive des Skyblues, champions d’Angleterre pour la dixième fois de leur histoire, le gaucher d’1m85 impressionne par sa puissance et sa polyvalence. Rapide, adroit devant le but et déjà considéré comme un véritable meneur d’hommes, le natif de Zagreb pilotera logiquement la défense des Vatreni. Fort d’une excellente lecture du jeu, d’un très bon sens du timing et de grosses qualités techniques, il sera donc attendu au tournant, notamment pour stopper les ardeurs offensives de l’Espagne, de l’Italie et de l’Albanie, futurs adversaires de la sélection croate.

Le calendrier de la Croatie

Espagne - Croatie : samedi 15 juin à 18h à Berlin

Croatie - Albanie : mercredi 19 juin à 15h à Hambourg

Croatie - Italie : lundi 24 juin à 21h à Leipzig

La liste de 26 joueurs :

Gardiens : Dominik Livakovic (Fenerbahçe), Ivica Ivusic (Pafos) et Nediljko Labrovic (Rijeka)

Défenseurs : Domagoj Vida (AEK Athènes), Josip Juranovic (Union Berlin), Josko Gvardiol (Manchester City), Borna Sosa (Ajax Amsterdam), Josip Stanisic (Bayer Leverkusen), Josip Sutalo (Ajax Amsterdam), Martin Erlic (Sassuolo) et Marin Pongracic (Lecce)

Milieux : Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Manchester City), Marcelo Brozovic (Al-Nassr), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Lovro Majer (Wolfsbourg), Luka Ivanusec (Feyenoord), Luka Sucic (RB Salzbourg) et Martin Baturina (Dinamo Zagreb)

Attaquants : Ivan Perisic (Hajduk Split), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Marko Pjaca (Rijeka), Ante Budimir (Osasuna) et Marco Pasalic (Rijeka)

Réservistes : Borna Barisic (Glasgow Rangers), Duje Caleta-Car (Olympique Lyonnais), Kristijan Jakic (Augsbourg), Dominik Kotarski (PAOK), Toni Fruk (Rijeka), Marin Ljubicic (LASK), Igor Matanovic (Kalsruhe), Niko Kristian Sigur (Hajduk Split) et Petar Sucic (Dinamo Zagreb)