PSG : les annonces du directeur des revenus sur la Ligue des Champions, le possible départ de Mbappé et le futur stade

S’il peine encore à faire sa loi sur la scène européenne, le Paris Saint-Germain en impose dans le secteur du marketing et des finances. Dernièrement, le cabinet Deloitte avait d’ailleurs publié les résultats financiers de la saison 2021/2022. Dans ce classement, le club de la capitale pointe à la cinquième position avec 654,2 M€ de revenus, derrière Manchester United (688,6 M€), Liverpool (701,7 M€), le Real Madrid (713,8 M€) et Manchester City (731 M€). Un succès économique qui rend même secondaire une victoire en Ligue des Champions si l’on en croit le directeur des revenus du club, Marc Armstrong.

La suite après cette publicité

«Il n’est pas nécessaire de gagner la Ligue des Champions»

« Il n’est pas nécessaire de gagner la Ligue des Champions pour être un club de football prospère. Nous aimerions la gagner ? Oui. Au cours des quatre dernières saisons, nous avons participé à une finale et à une demi-finale. Nous sommes l’une des trois seules équipes à avoir participé à la phase à élimination directe chaque saison depuis 2012-2013, avec le Real Madrid et le Bayern Munich. Nous sommes numéro quatre au coefficient UEFA. Le président a été très direct cet été avec la nouvelle stratégie sportive disant que la Ligue des Champions n’est pas une obsession », a déclaré à la BBC celui qui occupe ce poste depuis juin 2022 et qui était auparavant en charge du secteur des partenariats du PSG entre avril 2018 et juin 2022. Satisfait de la puissance financière des champions de France en titre, Armstrong estime d’ailleurs que même un départ en fin de saison de Kylian Mbappé n’affecterait pas les revenus parisiens.

À lire

Youth League : le PSG s’incline en fin de match contre Newcastle

« C’est un grand joueur, bien sûr, et il est important d’un point de vue sportif. Mais commercialement, nous sommes plus grands que n’importe quel joueur. Il s’agit de la marque et de ce que nous sommes en train de construire. Nous savons que nous aurons toujours une équipe compétitive sur le terrain. Il y aura toujours des investissements sur le terrain et en dehors pour continuer à grandir. » Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, Paris ne mise pas prioritairement sur des investissements qataris pour survivre. « Six de nos 35 sponsors sont originaires du Qatar. Cela représente moins de 20 % de notre chiffre d’affaires global. Il est clair que certaines marques qataries veulent s’associer à un club qatari. Qatar Airways est le sponsor de nombreuses propriétés. Ils ont été présents sur le maillot du FC Barcelone et de l’AS Roma. Les faire figurer sur notre maillot est une chose normale et vous pouvez comprendre pourquoi ils veulent le faire. »

La suite après cette publicité

Le PSG veut rester au Parc des Princes

Autre sujet sensible : le futur stade du PSG. Depuis plusieurs mois, un conflit oppose la mairie de Paris au club. Les patrons rouge et bleu ont cru pouvoir s’offrir le Parc des Princes en échange d’un chèque inférieur à 50 M€. Refus catégorique de la Ville qui évalue l’enceinte parisienne à 300 M€ minimum. Face à cette situation, le PSG envisage d’autres options, même si le projet de racheter le Stade de France semble avoir du plomb dans l’aile. L’idée de construire un stade tout neuf existe, mais Armstrong a rappelé que la piste privilégiée par le club reste la rénovation du Parc.

« Notre préférence va clairement au réaménagement du Parc des Princes. C’est notre maison historique. C’est l’endroit où nous voulons être, où les fans veulent que nous soyons et c’est dans les limites de la ville. Mais l’argent nécessaire pour en faire le stade qu’il doit être est énorme. Nous sommes prêts à dépenser cet argent et nous le voulons, mais la ville doit nous vendre le bâtiment. Nous avons été très clairs et nous étudions sérieusement d’autres options depuis un an. » La mairie est prévenue. Enfin, à l’heure où QSI cherche à céder un pourcentage de ses parts du PSG à des investisseurs étrangers, Armstrong a réaffirmé qu’une telle manœuvre n’était pas destinée à préparer le terrain en vue d’une vente totale du club par les Qataris. « Il n’y a aucun intérêt à vendre le club. Il s’agit simplement d’amener l’entreprise à un niveau supérieur et d’ouvrir des marchés clés. » Les messages sont passés.