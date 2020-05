Bundesliga : le RB Leipzig et le Hertha Berlin dos à dos

La 28e journée de Bundesliga se poursuivait ce mercredi avec une rencontre entre le RB Leipzig (3e, 54 points) et le Hertha Berlin (11e, 34 points) à la Red Bull Arena. Après la défaite du Borussia Dortmund contre le Bayern Munich mardi (0-1), le RBL avait l'occasion de s'emparer de la seconde place en cas de succès aujourd'hui, alors que le club de la capitale allemande, en forme depuis la reprise avec deux victoires en deux matches (3-0, 4-0), pouvait passer dans la première partie de tableau avec les trois points de la victoire. Dans cette rencontre, les visiteurs ouvraient la marque grâce à Grujic (9e, 0-1). Mais quelques minutes plus tard, les locaux égalisaient puisque Klostermann trouvait le chemin des filets de la tête, sur un corner de Nkunku (24e, 1-1).

À la pause, les deux équipes étaient donc dos à dos. Après l'heure de jeu, les hommes de Julian Nagelsmann se retrouvaient à dix suite à l'expulsion de Hasltenberg (63e) mais juste derrière, Schick donnait l'avantage aux siens, bien aidé par le portier adverse Jarstein et sa belle boulette (68e, 2-1). On se dirigeait alors vers une victoire du RBL mais à la 82e minute, Piatek égalisait sur penalty (82e, 2-2). Et le score n'évoluait plus. Le RB Leipzig et le Hertha Berlin faisaient donc match nul. Avec ce résultat, les locaux restent troisièmes, avec deux points de retard sur le BvB. Les visiteurs, eux, sont dixièmes.

Retrouvez le classement de Bundesliga après 28 journées.