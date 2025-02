Andrea Belotti rebondit à Benfica

Il y a quelques années encore, Andrea Belotti faisait partie des attaquants les plus convoités du Continent. Mais au fur et à mesure, il a disparu de la carte, la faute à des prestations et des statistiques bien moins brillantes. Du côté de Come cette saison, il n’a inscrit que 2 petits buts en 18 rencontres de Serie A, dont 7 en tant que titulaire.

La suite après cette publicité

Il tentera de relancer sa carrière du côté de Benfica, qui vient d’annoncer son arrivée sous forme de prêt, a priori sans option d’achat. L’occasion de retrouver des couleurs pour celui qui était, fut un temps, annoncé du côté des plus gros clubs européens.