Allemagne : un invité surprise présent pour affronter la France

Le FC Heidenheim est un promu surprenant en Bundesliga. Promis à une place dans la zone rouge, les joueurs en rouge déjouent tous les pronostics et pointent à une onzième place plus qu’honorable en championnat. Au cœur de cette belle saison, Jan-Niklas Beste brille de mille feux. Le milieu de terrain de 25 ans, formé au Borussia Dortmund, réalise une saison de haute voltige avec 7 buts et 11 passes décisives en 22 apparitions.

Des prestations qui ne sont pas passées inaperçues de l’autre côté du Rhin. En effet, Julian Nagelsmann, le sélectionneur de l’Allemagne, aurait contacté le milieu de terrain pour le prochain rassemblement de l’Allemagne. Et selon les informations de Sky Germany, Beste sera appelé pour les prochaines rencontres de la Mannschaft contre la France (23 mars) et les Pays-Bas (26 mars). Une première pour l’intéressé qui pourrait également prétendre à jouer dans un club plus huppé à l’avenir.