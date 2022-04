FC Barcelone : fin de saison pour Nico González ?

Dans le cadre de la 34ème journée de Liga, le FC Barcelone accueillera Majorque dimanche à 21 heures pour tenter de conforter sa deuxième place en championnat. Une rencontre pour laquelle le Barça ne pourra cependant pas compter sur les services de Nico González (20 ans).

A travers un communiqué officiel publié ce vendredi, les Blaugranas indiquent, en effet, que le jeune espagnol souffre d'une fracture au quatrième orteil du pied gauche. «Il est faible et son évolution marquera sa disponibilité», précise le club catalan. Un gros coup dur pour la formation de Xavi lancée dans un sprint final et à la lutte avec le Séville FC et l'Atlético de Madrid pour conforter sa place de dauphin du Real Madrid.