Coupe du Roi : l’Atlético de Madrid s’offre le scalp du Real Madrid au terme d’une rencontre palpitante

Huit jours après une spectaculaire opposition en demi-finales de la Supercoupe d’Espagne, l’Atlético de Madrid et le Real Madrid s’affrontaient à nouveau, cette fois-ci pour une place en quarts de finale de la Coupe du Roi. Battus dans les prolongations par les Merengues (5-3), les partenaires d’Antoine Griezmann, devenu le meilleur buteur de l’histoire des Colchoneros au cours de ce choc au sommet, entendaient prendre leur revanche sur les hommes de Carlo Ancelotti, qui venaient tout juste de glaner leur premier titre de la saison en disposant facilement du FC Barcelone (4-1), dimanche dernier. Dans cette affiche de rêve, le Real Madrid s’installait rapidement dans le camp adverse et ne tardait pas à lancer les hostilités. Sur un coup franc de Modric mal repoussé par les Colchoneros, Bellingham héritait de cuir, se lançait dans une série de crochets avant de décocher une frappe qui heurtait la barre d’Oblak (11e).

Toujours aussi insistants, les Merengues se procuraient une nouvelle occasion franche quelques minutes plus tard. Servi dos au but par Vinicius Jr et trouvé seul au point de pénalty, Rodrygo prenait son temps pour ajuster sa reprise de volée. Vigilant sur sa ligne, le portier slovène réalisait une parade réflexe pour maintenir son équipe en vie (21e). C’est finalement contre le cours du jeu que l’Atlético de Madrid parvenait à sortir son épingle du jeu et jouait un mauvais tour à son adversaire. Sur un centre de De Paul dévié par Rüdiger, Lino se jetait pour placer une reprise entre les jambes de Lunin (1-0, 39e), inscrivant ainsi son 5e but de la saison toutes compétitions confondues. Une joie de courte durée pour les locaux. Quelques minutes plus tard, Oblak manquait sa sortie sur un coup franc tiré par Modric et offrait l’égalisation au rival madrilène (1-1, 45e+3).

À lire

Vidéo : l’exploit individuel d’Antoine Griezmann qui redonne l’avantage à l’Atlético

Une partie qui a tenu toutes ses promesses !

À la suite d’un premier acte animé, le Real Madrid tentait de passer la seconde en se montrant davantage pressant et agressif. Mais cette domination des ouailles de Carlo Ancelotti demeurait stérile. Et à l’instar du scénario de la première période, le Real Madrid offrait le bâton à son adversaire pour se faire battre. Timide au cours des 45 premières minutes, Morata profitait d’une mésentente entre Lunin et Rüdiger, pour pousser le ballon dans le but vide et ainsi sanctionner son ancienne formation (2-1, 57e). Contraints de faire le jeu pour revenir dans la partie, les Merengues se montraient plus percutants avec les entrées de Brahim Diaz et d’Aurélien Tchouaméni.

L’ailier espagnol pensait même remettre les deux équipes sur les bons rails or sa lourde frappe heurtait la transversale d’Oblak (75e). Dans une fin de partie irrespirable et minée par des fautes à répétition, l’Atlético de Madrid manquait l’opportunité de tuer définitivement la rencontre. Coupable sur le but de Morata, Lunin répondait présent devant le numéro 19 espagnol en remportant son face-à-face (81e). Malgré cet échec, l’Atlético de Madrid pensait à ce moment précis tenir la victoire. Or, c’était sans compter sur un nouveau sursaut d’orgueil de son adversaire. D’une tête plongeante ravageuse, Joselu égalisait pour envoyer les deux équipes en prolongation (2-2, 82e).

Griezmann s’offre un bijou, l’Atlético tient sa revanche !

30 minutes de rab donc, où l’Atlético de Madrid revenait avec de meilleures intentions. Maîtres de la possession, les hommes de Diego Simeone se contentaient de faire circuler le cuir tout en construisant leurs offensives. Un temps stoppés par un bloc défensif du Real compact et bien en place, les Colchoneros réussissaient à reprendre les devants pour la troisième fois depuis le début de la partie. En soliste, Griezmann s’infiltrait depuis la droite dans la surface madrilène, éliminait Vinicius et décochait une frappe imparable pour son homologue ukrainien (3-2, 100e). Derrière, les Merengues tentaient désespérément pour recoller une énième fois au score. Pensant remettre les pendules à l’heure, Ceballos voyait finalement son but être refusé pour une position de hors-jeu de Bellingham au départ de l’action (111e). Finalement, Depay venait définitivement entériner les espoirs madrilènes dans les derniers instants de la prolongation (4-2, 118e). Au forceps, l’Atlético de Madrid s’offre une belle revanche sur son éternel rival et se qualifie donc pour les quarts de finale de la compétition. De son côté, le Real Madrid peut nourrir des regrets…