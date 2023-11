Le FC Porto a reçu des offres pour Mehdi Taremi

Pinto Da Costa sort du silence ! À la lutte avec André Villas-Boas pour succéder à sa propre couronne à la tête du FC Porto, l’actuel patron des Dragoes a profité de son entretien accordé au média portugais Sic pour évoquer certains sujets sensibles à l’image du cas Mehdi Taremi. Intraitable devant le but lors de l’exercice précédent, l’attaquant iranien se montre beaucoup moins tranchant cette saison (3 buts en 15 apparitions toutes compétitions confondues). En fin de contrat en juin prochain, le joueur de 31 ans n’a pas l’intention de renouveler son bail avec son équipe. À ce sujet, le président du FC Porto semble s’être résigné à perdre son protégé d’autant qu’il reste fortement courtisé.

«Il a des offres pour gagner 10 millions par an qu’il n’a pas encore acceptées. Nous devons être réalistes. Oui monsieur, donnez-moi 10 millions pour Mehdi Taremi, encore 10 millions pour le fisc et je le renouvellerai avec Taremi», a déclaré Pinto Da Costa. Désiré ardemment par l’AC Milan cet été, l’Iranien était finalement resté à quai en raison des offres «ridicules» transmises par le club lombard. «Milan a fait des offres ridicules et nous n’avons même pas pu parler, il n’y en avait aucune qui se rapprochait de la valeur de la clause libératoire», a fini par conclure le dirigeant portugais.