Le PSG et le FC Rouen entament des négociations pour un partenariat

Le Paris Saint-Germain ne veut plus perdre ses jeunes joueurs pour se faire battre par ces derniers à l’image de Kingsley Coman buteur létal avec le Bayern Munich lors de la finale de la Ligue des Champions 2020 face à son club formateur. Dans cette perspective, les dirigeants parisiens réfléchissent à un potentiel partenariat avec une équipe des échelons inférieurs du football français. Et un club a déjà attiré l’attention de l’état-major du PSG. Il s’agit du FC Rouen, qui est actuellement premier groupe A de National 2, selon les dernières indiscrétions de nos confrères de L’Equipe.

En effet, les dirigeants du FC Rouen se seraient même déplacés au Camp des Loges la semaine dernière pour discuter avec leurs homologues du PSG dont Luca Cattani, directeur du centre de formation du PSG, et Yohan Cabaye, directeur adjoint, faisaient partie, comme le rapporte le média spécialisé. Même si à ce stade, un futur partenariat entre les deux clubs n’a pas encore été évoqué, il s’agissait surtout de mettre des bases pour créer un pont et faciliter une future collaboration entre les deux clubs. Le point d’orgue concernait l’avenir des jeunes du club parisien et leur situation au PSG avec une possibilité de libérer des éléments de leur contrat, moyennant un pourcentage à la revente. Les négociations ont bien avancé entre les représentants des deux équipes mais rien n’a encore été acté. Affaire à suivre donc…

