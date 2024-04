Le Bayern Munich pense à Lucien Favre

À la recherche du successeur de Thomas Tuchel pour la saison prochaine, le Bayern Munich multiplie les pistes. Alors que les noms de Zinedine Zidane, Roberto De Zerbi et Unai Emery reviennent dernièrement suite aux complications des dossiers Xabi Alonso et Julian Nagelsmann, le club allemand pourrait prendre une autre option. Selon Kicker, les pistes menant à Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Jürgen Klopp (Liverpool) et Sebastian Hoeness (Stuttgart) seront plus faciles à mener à l’été 2025 et pourraient pousser les Bavarois à opter pour un entraîneur afin d’opérer un intérim d’un an.

La suite après cette publicité

Ainsi, les noms d’Hans-Dieter Flick qui a été entraîneur du Bayern Munich entre 2019 et 2021 ainsi que de Lucien Favre reviennent dans les sphères bavaroises. Ce dernier qui est libre depuis qu’il a été limogé par Nice en janvier 2023 a travaillé pendant 4 ans avec Max Eberl, l’actuel directeur sportif du Bayern Munich, au Borussia Mönchengladbach. Connaissant parfaitement la Bundesliga, Lucien Favre peut aussi s’appuyer sur ses expériences avec le Hertha Berlin et le Borussia Dortmund. Une sacrée porte pourrait s’ouvrir au coach de 66 ans.