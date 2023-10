Liga : Las Palmas arrache la victoire à Almeria

Avant le Clasico opposant le Barça au Real, Las Palmas se déplaçait sur la pelouse d’Almeria pour le compte de la 11e journée de Liga. Lanterne rouge du championnat, le club entrainé par Gaizka Garitano était toujours à la recherche de sa première victoire cette saison mais se faisait rapidement surprendre dans cette rencontre. Décisif, Munir El Haddadi lançait parfaitement les visiteurs avant la fin de la première demi-heure de jeu (0-1, 23e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 Las Palmas 14 11 -2 4 2 5 8 10 20 Almería 3 11 -17 0 3 8 14 31

Maître de la possession, l’UDLP allait pourtant craquer au retour des vestiaires sur une réalisation du nouvel entrant Largie Ramazani (1-1, 73e). Dans les ultimes secondes, Sory Kaba redonnait finalement l’avantage aux siens et enfonçait un peu plus les locaux dans la crise (1-2, 90+4e). Avec ce résultat (2-1), Almeria est plus que jamais bloqué à la 20e place. De son côté, Las Palmas remonte provisoirement au 10e rang.