Euro 2020 : l'incroyable lob de Patrik Schick élu plus beau but du tournoi

L'Euro 2020 s'est terminé dimanche soir avec le sacre de l'Italie face à l'Angleterre aux tirs au but et depuis, l'UEFA décerne plusieurs prix. Après avoir dévoilé l'équipe type de la compétition, l'instance européenne a choisi ce mercredi le plus beau but du tournoi.

La suite après cette publicité

Pas de grande surprise puisque c'est l'attaquant tchèque Patrik Schick qui a remporté ce prix grâce à son incroyable lob du milieu de terrain contre l'Écosse lors de la phase de poules. Un but qui avait fait le tour du monde.