OL : la déclaration d'amour de Rayan Cherki au Real Madrid

La suite après cette publicité

Rayan Cherki constitue la figure de proue du centre de formation lyonnais. Le jeune milieu offensif incarne à lui seul l'excellence de la formation made in OL. Chouchou du Groupama Stadium, l'intéressé espère réaliser une belle saison sous les ordres de Peter Bosz. Et comme un certain Karim Benzema avant lui, le natif de Lyon affiche de grandes ambitions pour son avenir. Un futur qu'il verrait volontiers du côté du Real Madrid, comme son illustre aîné...

« L’itinéraire parfait serait le suivant : marquer l’histoire de l’OL, puis marquer l’histoire de plein d’autres clubs et donc marquer l’histoire du football. (Il sourit) On sait tous que mon club de rêve est le Real Madrid. Rejoindre le plus grand club du monde, ce serait beau. Voilà l’itinéraire parfait, celui que j’ai en tête. Je me lève tous les matins pour ça : atteindre mes rêves, » a ainsi confié Cherki dans une interview accordée à Onze Mondial. Le message est passé...