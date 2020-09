OM : AVB garde confiance en Benedetto

Muet depuis le début de la saison, Dario Benedetto (30 ans) inquiète-t-il l'Olympique de Marseille ? Pour André Villas-Boas, interrogé ce jeudi en conférence de presse, la réponse est claire. «Il a eu un but refusé à Paris, qui était pourtant valide. Si ce but compte, il n'y a pas cette question. Je suis patient. Typiquement, à l'OM, on passe de génial à de la merde. On est sous pression, tout est négatif. L'entraîneur est un désastre, les joueurs sont nuls. On a déjà souffert comme ça l'année dernière», a-t-il expliqué avant de poursuivre.

« Il n'a pas eu beaucoup d'occasions. On n'a mal joué contre Lille et on n'a pas trop de ballons à lui donner. Après, il a joué un peu mieux. Il a fait une bonne saison dernière. Il n'était pas loin des quinze buts et le championnat s'est arrêté. Tu te rappelles qu'avant les trois buts à Nîmes on était sur le même discours : "il est nul, c'est un désastre". La seule chose qui ne change pas, c'est la confiance qu'il a en lui-même et celle que l'entraîneur a en lui», a-t-il lâché. L'Argentin appréciera le soutien.