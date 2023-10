OM : Amine Harit rassurant sur l’état de sa cheville

La suite après cette publicité

Amine Harit est de retour. Après avoir vu sa saison dernière être tronquée par une grave blessure au genou survenue à Monaco, le milieu offensif marocain rentre totalement dans les plans de Gennaro Gattuso, le nouvel entraîneur phocéen cette saison. Apparu à 10 reprises cette saison avec Marseille, l’ancien de Schalke 04 était d’ailleurs titulaire ce jeudi en Europa League contre Brighton (2-2). Durant cette rencontre, le natif de Pontoise avait été à l’origine d’une polémique après avoir été victime d’un tacle virulent qui avait mené à un but des Anglais et à la suite duquel l’arbitre de la rencontre n’a pas sifflé faute. Sa cheville était ensanglantée à l’issue de la rencontre.

Ce samedi, Amine Harit était présent en conférence de presse. Interrogé par la presse au sujet de ce tacle assassin et sur l’état de la cheville, le joueur de 26 ans a rassuré : «C’était plus de peur que de mal. J’ai vraiment eu peur sur le coup. Il n’y aura pas de problème pour demain. Je me sens bien, de mieux en mieux, sur les derniers matchs ça s’est vu. Je ne me fixe pas d’objectif. Sur le match d’Amsterdam et de Brighton, je ne suis pas loin d’être très, très bien.» Les supporters marseillais et Gennaro Gattuso peuvent être rassurés.