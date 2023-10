OM : la photo choquante de la cheville d’Amine Harit

En début de seconde période de la rencontre entre l’OM et Brighton, le latéral droit Tariq Lamptey taclait Amine Harit, qui s’écroulait immédiatement et criait de douleur. Le ralenti a fait frissonner tout le monde, en voyant la cheville droite faire un angle droit. Pour l’arbitre de la rencontre par contre, pas de faute, puisque le défenseur avait pris le ballon d’abord…

Sur la photo dévoilée par le journaliste Karim Attab, on peut voir, après la rencontre, la violence du choc et la chaussette tâchée de sang d’Amine Harit. Sur l’antenne de RMC, Jordan Veretout a également passé un coup de gueule. « Il y a rouge ! Il lui marche dessus. Il peut lui casser le pied. On est trop gentil, on se fait avoir et on dit rien ! »