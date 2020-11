Juve : Andrea Pirlo juge la performance de ses hommes contre La Spezia

La Juventus est actuellement dans le dur. Sans Cristiano Ronaldo, les Turinois ont montré des limites contre Crotone (1-1), l'Hellas Vérone (1-1) et le FC Barcelone (0-3). Et encore contre le promu de La Spezia. Tenus en échec en première mi-temps, les Rossonerri se sont finalement imposés 4 buts à 1 suite à l'entrée de CR7, qui a inscrit un doublé pour son retour.

A la fin du match, Andrea Pirlo, le coach de la Vieille Dame, a retenu une belle performance collective, estimant que son équipe est encore en phase de rodage : « nous avons joué un bon match, peut-être aurions-nous dû être meilleur en première période et le terminer plus tôt. En seconde période, nous nous sommes bien entendus collectivement et Cristiano Ronaldo nous a donné un coup de main. Nous sommes en construction, nous sommes à 60/70% ». Les fans turinois attendent donc avec impatience de voir leur équipe à 100%.