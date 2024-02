OM-MHSC : Michel Der Zakarian est dépité

Ce dimanche soir, l’OM a passé une superbe soirée face au MHSC. Après une première réussie sous la houlette de Jean-Louis Gasset face au Shakhtar Donetsk en milieu de semaine, les Olympiens ont récidivé en giflant Montpellier en Ligue 1. Une victoire qui redonne le sourire aux locaux mais qui plombent le moral montpelliérain. Pourtant auteures de l’ouverture du score, les ouailles de Michel Der Zakarian ont sombré et ont concédé quatre buts au terme d’une rencontre où ils ont été dominées.

Interrogé au micro de Prime Vidéo, le coach du MHSC a fait part de son dépit : «le problème, c’est que notre entame n’est pas trop mal. Quand ils ont mis du rythme et des idées, on n’a fait que subir. Quand ils ont égalisé, on a commencé à dégringoler. C’est allé trop vite pour nous. Que cela soit défensivement, techniquement…il y avait des choses à faire, mais il faut les faire ensemble. Chacun a son rôle sur le terrain. Il y a des choses où il faut être présent collectivement. Je ne vais pas désigner qui que ce soit. On a été submergés sur tous les aspects. L’intendant a mal compris le joueur qui était désigné, ce n’était pas Teji. Chotard ? C’est mon choix. On est passés complétement au travers. On a gagné zéro duel, quand on avait le ballon, il n’y avait pas de justesse dans le jeu…» Le club de la Paillade devra se relever la semaine prochaine contre Strasbourg (dimanche, 15h).