OM : la Juventus pense à Pablo Longoria

La suite après cette publicité

Dans deux journées, la Coupe du Monde au Qatar prendra ses droits. Ensuite, du moins en Ligue 1, on jouera une seule rencontre avant la nouvelle année. On débutera 2023 avec une rencontre au programme et surtout l’ouverture du mercato hivernal, qui promet.

On discutera de transferts de joueurs et certains clubs discuteront même avec des éléments pour essayer de les embaucher libre pour l’été prochain. Mais on sait aussi que les marchés peuvent concerner les entraîneurs et même certains dirigeants. On a eu l’exemple même avec Florent Ghisolfi, passé récemment de Lens à Nice.

On ferme la porte côté Longoria

Est-ce que cela pourrait être le tour de Pablo Longoria, le président de l’Olympique de Marseille ? Ce que nous sommes en mesure de vous révéler, c’est que la Juventus, club par où il est passé, pense à lui. Dans un rôle qui reste encore à définir, alors que la Vieille Dame vit des jours, voire des saisons, assez compliqués. Peut-il alors être sensible aux charmes des Juventini ?

Dans l’entourage du président marseillais, on nie d’une part avoir été contacté et on ajoute qu’il ne compte pas s’échapper de sitôt. « Pablo pourrait être flatté que la Juventus pense à lui. C’est son club, il lui doit sa carrière et ce qu’il fait aujourd’hui, mais un départ de l’OM n’est pas du tout à l’ordre du jour », nous souffle-t-on. Il fallait aussi un peu s’y attendre…