Atlético, Équipe de France : Thomas Lemar vide son sac

La suite après cette publicité

Road to Paris. Demain soir, l'Atlético de Madrid va tenter de composter son billet pour les 1/2 finales de l'UEFA Champions League. Pour cela, les Colchoneros devront faire tomber Manchester City, vainqueur 1 à 0 à l'aller. Tout est donc encore possible pour les Madrilènes qui pourront compter sur Thomas Lemar. Après un mois de mars difficile marqué par une blessure et le covid-19, l'ancien joueur de Monaco est en pleine forme comme il l'a confié lors d'un entretien à l'AFP.

Lemar défend Simeone et l'Atléti

L'occasion pour lui d'évoquer le choc cinq étoiles face aux Skyblues et les critiques qui ont touché Diego Simeone après le match aller. De nombreux observateurs comme médias n'ont pas apprécié le style de jeu d'El Cholo, d'autant que son équipe n'a pas tiré une seule fois au but. «Je n'ai rien à leur dire. Il suffit de regarder les statistiques depuis que le coach est arrivé. Peut-être que ce n'est pas beau à voir, mais c'est efficace. L'Atlético gagne, et c'est le plus important», a lâché Lemar. Un joueur qui a évolué sous les ordres de l'Argentin.

«J'ai eu une discussion avec l'entraîneur l'an dernier, quand j'ai commencé à retrouver mes marques dans l'équipe. J'ai un rôle plus en adéquation avec mon style, qui a facilité mon intégration dans le style de jeu de l'Atlético. Ça me correspond bien. Ce côté travailleur, je l'avais déjà avant. Mais j'ai continué à travailler davantage sur mes points négatifs, qui sont devenus des points positifs... C'est surtout dans le domaine défensif. Dans la récupération du ballon, dans les replis défensifs. Sur ça, j'ai beaucoup travaillé. Ça m'a permis d'agrandir ma palette. Maintenant, je suis un joueur plus complet qu'avant.»

Le Français envoie un message à Deschamps

Présent depuis 2018 dans la capitale espagnole, l'ancien joueur de Caen s'y sent bien. D'autant qu'il a retrouvé cette saison Antoine Griezmann, prêté avec option d'achat. «Antoine et moi, on a une belle complicité. Je m'entends très bien avec lui sur et en dehors du terrain. Le fait qu'il soit revenu parmi nous, déjà ça m'a beaucoup touché, mais le club aussi. Certes, il a été formé à la Real Sociedad, mais c'est quand même un enfant du club, quelqu'un qui a fait ses preuves à l'Atlético Madrid. Et il reste un très grand joueur. Je suis sûr qu'il va nous aider en cette fin de saison».

Les deux hommes pourraient aussi être réunis sous le maillot des Bleus. Lemar, qui n'était pas présent lors du succès en Ligue des Nations, postule à une place pour le Qatar. «Mon objectif, c'est d'aller au Mondial. C'est un gros objectif pour moi. Oui, j'ai été éloigné des dernières sélections par des pépins physiques, mais j'ai toujours eu cet objectif en tête, faire partie de la liste pour la Coupe du Monde. Après, tous les joueurs sont importants, donc c'est à moi de montrer ce que je vaux, de montrer ma valeur au sélectionneur». Didier Deschamps est prévenu !

Pour Atletico - Manchester City, créez votre compte Unibet dès aujourd'hui et profitez du bonus 200€ offerts avec le code FMUNI. Misez 200€ sur la victoire de l’Atletico de Madrid et tentez de remporter 920€ (cote à 4,60). (cotes soumises à variation)