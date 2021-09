Serie A : la Sampdoria écrase Empoli

Suite de la 4e journée de Serie A ce dimanche avec une rencontre entre Empoli (12e, 3 points) et la Sampdoria (15e, 2 unités) sur la pelouse du Stadio Carlo Castellani. Tombeurs de la Juventus avant la trêve, les Azzurri n'avaient pas réussi à enchaîner le week-end dernier (défaite face à Venezia). Il fallait donc repartir vers l'avant. En face, les Blucerchiati restaient sur deux matches nuls après avoir débuté la saison par une défaite. La première victoire était donc attendue.

Juste après la demi-heure de jeu, Caputo débloquait la situation pour les visiteurs (31e, 0-1). Le buteur du club de Gênes doublait même la mise au retour des vestiaires (52e, 0-2). Les locaux pensaient ensuite relancer la partie avec un but de Cutrone, finalement refusé pour hors-jeu (62e)... Et la rencontre se terminait encore plus mal pour Empoli avec un troisième but de Candreva (70e, 0-3). Avec ce succès, la Samp passait onzième, Empoli se retrouvait treizième.

