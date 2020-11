Real Sociedad : David Silva stoppé net

Auteur d'un retour tonitruant en Liga après un long intermède de 10 ans en Premier League à Manchester City, David Silva (34 ans) est l'un des artisans principaux de la magnifique saison réalisée en Liga par la Real Sociedad. À la baguette au poste de numéro 10, l'international espagnol, qui a disputé tous les matches de son équipe depuis son arrivée, rayonne comme jamais au sein de la formation actuelle leader du championnat devant l'Atlético de Madrid, et en avance sur le Real Madrid et le FC Barcelone.

La suite après cette publicité

Mais l'ancienne idole de Manchester City vient d'être stoppée net dans son élan. David Silva va devoir abandonner ses coéquipiers quelques jours. En effet, le n°21 de la Real a ressenti une douleur à la cuisse gauche lors de la dernière action du match contre Cadix dimanche et les tests médicaux ont confirmé une blessure musculaire comme l'a indiqué le club basque. Selon la presse locale, il pourrait être absent entre dix et quinze jours et rater le match important de Ligue Europa contre l'AZ Alkmaar et le match de championnat dimanche face à Villarreal.