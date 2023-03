JT Foot Mercato : le Barça lance son incroyable opération Lionel Messi

L’offre ridicule du Barça pour Messi

Une prolongation au PSG, un départ en MLS ou un retour dans son club de cœur. Voici les options qui s’offrent à Lionel Messi qui on le rappelle sera libre cet été. L’Argentin disposait d’une 4ème option mais selon le journal Sport, l’Arabie Saoudite n’intéresse par le joueur de 35 ans. Comme on vous l’a révélé, Leo Messi est chaud pour revenir au Barça. Mais ce dernier devra faire un sacré effort sur le plan financier. D’après la célèbre émission espagnole El Chiringuito, les Catalans veulent proposer à leur idole un contrat d’un an plus une autre année en option, uniquement activable par le joueur. Concernant le salaire, c’est un contrat rémunéré à hauteur de 6 M€ à 7 M€ par saison qui l’attend. Une grande partie serait payée via les revenus marketing. C’est très très loin des 40 M€ annuels que le joueur perçoit actuellement au PSG. Le Barça va quand même tenter sa chance malgré des moyens limités. Le club catalan compte surtout sur l’affection du joueur dans ce dossier ! Et certains de ses anciens coéquipiers ont déjà lancé l’opération séduction ! A commencer par Jordi Alba, son ami proche, qui pousse pour un retour de la Pulga. L’Espagnol a avoué ne pas avoir évoqué le sujet avec lui, mais que cette option serait «bien pour lui et pour le club». Sergio Busquets va même plus loin et lie son avenir à celui de Messi ! Le Mundo Deportivo avance que le milieu de terrain espagnol prolongera sans aucun doute son aventure au Barça en cas de retour de la Pulga à Barcelone cet été.

Le Barça menacé par l’UEFA

En plus de devoir trouver des fonds pour espérer un retour de Lionel Messi, le FC Barcelone doit jongler avec la fameuse affaire Negreira. Et les dernières nouvelles ne sont pas bonnes puisque l’UEFA a ouvert « une enquête concernant une violation potentielle des règles de l’UEFA par le FC Barcelone en relation avec l’affaire Negreira », peut-on lire dans un communiqué officiel. En cas d’irrégularités confirmées, le Barça pourrait être exclu des compétitions européennes pour une durée indéterminée ! C’est bien connu, l’UEFA ne veut pas de clubs impliqués dans des scandales dans ses compétitions. Pour une question d’image notamment, comme ce fut le cas avec divers clubs turcs au début des années 2010. Ce qui compliquerait encore un peu plus le retour de Leo Messi.

Cristiano Ronaldo a encore faim

Une nouvelle ère démarre au Portugal avec l’intronisation de Roberto Martinez en tant que sélectionneur. A 38 ans et malgré un exil en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo est encore bien présent en sélection, malgré avoir avoué avoir songé à une retraite internationale. En conférence de presse, le quintuple Ballon d’Or a confié son bonheur d’évoluer encore sous le maillot de sa sélection nationale. «Je reviendrai toujours dans l’équipe nationale si elle compte sur moi. Ma motivation est intacte année après année. Ce que je ressens aujourd’hui est le même sentiment que si c’était la première fois, j’aime jouer pour l’équipe nationale», a-t-il déclaré. Voilà qui est clair !