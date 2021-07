Cengiz Ünder débarque à l'Olympique de Marseille

La suite après cette publicité

Révélation de l'AS Roma lors de la saison 2017-2018, Cengiz Ünder a depuis plus de mal à retrouver de la régularité. L'ailier turc de 23 ans a enchaîné quelques blessures et a même connu un prêt la saison dernière à Leicester. Une expérience anglaise peu probante avec 2 buts et 3 passes décisives en 19 rencontres avec les Foxes. Voulant retrouver de sa superbe et après avoir vécu un Euro 2020 compliqué avec la Turquie - 3 défaites en 3 matches - Cengiz Ünder était concerné par un départ.

Le virevoltant ailier né à Balikesir est vite entré dans le viseur de l'Olympique de Marseille. Le club phocéen, qui avait également ciblé le gardien Pau Lopez, voulait faire coup double en recrutant deux éléments de l'AS Roma. Si on se dirigeait d'abord vers un prêt pour Cengiz Ünder, avant un transfert sec, Marseille a finalement opté pour le prêt avec une option d'achat avoisinant les 9 millions d'euros.

L'occasion de se relancer pour Cengiz Ünder

Ainsi, après avoir recruté Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Salim Ben Seghir ou encore Bilal Nadir, l'Olympique de Marseille continue de se renforcer avec une nouvelle recrue. Arrivé à l'hiver dernier, Jorge Sampaoli disposera donc d'une nouvelle cartouche afin de développer son style de jeu avec les Phocéens. Pour Cengiz Ünder qui sort de deux saisons compliquées, ce sera une belle occasion de relancer sa carrière.

« Cengiz Ünder s'est engagé ce dimanche matin avec l'OM. L’Olympique de Marseille est parvenu à un accord avec le club italien de l’AS Rome, pour le joueur Cengiz Ünder. Après le succès de sa visite médicale, il s’est engagé sous la forme d’un prêt avec option d‘achat avec le club olympien. L’international turc est la quatrième recrue olympienne de ce mercato estival 2021 », peut-on lire dans le communiqué du club.