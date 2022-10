MU : la mise en garde d'Erik ten Hag à Antony

Tout ne tourne pas rond pour Antony. Auteur, face au Sheriff Tiraspol (3-0) ce jeudi, de son geste technique de la toupie, le Brésilien s'est quelque peu fait réprimander par son entraîneur. « Je demande plus de sa part. Plus de courses dans le dos, plus de présence dans la surface, plus de jeu dans les derniers mètres. Quand il y a un geste technique comme ça, c'est bien tant que c'est utile. Si vous ne perdez pas la balle, alors c'est OK.

Mais si c'est un geste technique pour faire un geste technique, alors je le reprendrai », a réagit Erik ten Hag à la prestation du joueur de 22 ans, sorti peu après ce geste suivi d'une erreur technique.Une sucrerie qui a eu le don d'irriter Paul Scholes, l'ancien milieu de terrain mancunien. « C’est tout simplement ridicule, c’est de la frime. Regardez la réaction d’Erik ten Hag, ça résume tout », a ainsi pesté l'Anglais devant les caméras de la télévision britannique.