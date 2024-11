Man City : Pep Guardiola restera en cas de relégation

Pep Guardiola a animé sa première conférence de presse depuis l’annonce de la signature de son nouveau contrat avec Manchester City jusqu’à l’été 2027. Cette décision représente un coup de boost pour City, qui peut enfin se concentrer sur ses ambitions sportives. Cependant, les 115 accusations pesant sur le club, notamment pour des infractions présumées aux règles financières demeurent problématiques.

D’après Manchester Evening News qui était en direct de la conférence, Pep a déclaré : « je l’ai dit il y a six mois. Ce n’est pas parce que je prolonge le contrat que je prétends que Pep est gentil. J’ai dit il y a six mois ou un an : que se passera-t-il si nous sommes relégués ? Je serai là. » Une déclaration qui reflète un engagement sans faille envers le club. L’entraineur des Cityzens ayant signé pour 2 saisons supplémentaires, cela signifie qu’il sera présent avec les Skyblues lorsque le verdict final des accusations sera annoncé. Le directeur du club devra à ce moment-là, s’occuper lui-même des retombées de cette affaire.