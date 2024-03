France - Chili : un match spécial pour Gabriel Suazo

Ce mardi, l’équipe de France affronte le Chili dans le cadre du deuxième et dernier match amical du rassemblement du mois de mars. L’occasion pour les Bleus de rebondir après la défaite contre l’Allemagne (0-2). Cette rencontre sera spéciale pour Gabriel Suazo, international chilien (13 sélections) et joueur de Toulouse depuis janvier 2023. Le latéral gauche a confié que la France est sa «deuxième patrie footballistique» lors d’un entretien accordé à La Dépêche du Midi, et a assuré que le Chili pouvait avoir ses chances contre les vice-champions du monde.

«Les Bleus sont une formation très forte. J’ai eu l’occasion de batailler avec quelques-uns de ses joueurs sur certaines échéances. On sait que ça va être dur, on ne part pas battus pour autant», a affirmé le joueur de 26 ans. Réponse mardi soir au stade Vélodrome.