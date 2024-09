CR7 évoque la pression de Cristiano Ronaldo Jr

Ces derniers temps, Cristiano Ronaldo aime faire parler de lui via YouTube. Dans un nouvel entretien avec Rio Ferdinand, son ex-coéquipier à Manchester United, le Portugais s’est confié sur sa vie de famille en dehors du football et sur la façon dont il a transmis son esprit de compétition à ses enfants. Il a également expliqué ne pas vouloir mettre la pression à son fils aîné, Cristiano Jr, pour son avenir.

« J’étais à la mer Rouge il y a quelques jours. Je joue tous les jours au padel. Moi et Cristiano Jr, on se fâche, on ne s’est pas parlé pendant deux jours. C’est pourquoi je suis heureux, même le petit Matteo [devient compétitif], j’aime ça. Cela montre qu’ils ont de la personnalité. Sérieusement, mes enfants sont comme moi. Je ne leur enseigne rien, mais ils voient par l’exemple. Quand je perds, je suis parfois en colère, parfois, je pleure, ça dépend du moment. Ils sont un peu comme moi, alors même avec mes enfants, je suis en compétition, je veux toujours gagner. Je ne donne rien gratuitement. (…) Cristiano a seulement 14 ans, il a déjà la pression d’être mon fils. Laissons-le faire ses propres erreurs, mais j’espère qu’à l’avenir, il pourra devenir un joueur professionnel. S’il ne devient pas joueur, il pourra peut-être exercer un autre métier, mais je le soutiendrai toujours. Nous ne pouvons pas mettre la pression sur nos fils parce que nous sommes célèbres », a expliqué la star portugaise à son ami Ferdinand.