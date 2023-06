OM : Mattéo Guendouzi enflamme la Serie A et la Premier League

Après une première saison très intéressante avec l’Olympique de Marseille sous les ordres de Jorge Sampaoli, Mattéo Guendouzi a vécu un deuxième exercice plus compliqué sous la houlette d’Igor Tudor. Malgré un début de saison abouti, le milieu de terrain a d’ailleurs été récompensé en étant sélectionné par Didier Deschamps pour participer à sa première Coupe du Monde au Qatar, le joueur de 24 ans a de plus en plus été mis sur le banc par l’entraîneur croate.

Auteur de 5 réalisations et 5 passes décisives en 43 rencontres disputées toutes compétitions confondues cette saison avec le club phocéen, Mattéo Guendouzi sera-t-il encore un joueur de l’OM la saison prochaine ? D’autant plus que pour l’heure, la tendance semble davantage pencher vers un départ du milieu olympien. Acheté 11 millions d’euros à Arsenal lors du précédent mercato estival, l’international français (7 sélections) a vu sa valeur marchande grimper en flèche depuis son arrivée en 2021 dans la cité phocéenne, et ce, malgré une deuxième saison un tout petit peu plus délicate.

Des pistes en Serie A et en Premier League

En ce sens, L’Équipe rapportait d’ailleurs en mars dernier que Pablo Longoria tablait déjà sur une juteuse plus-value de son milieu de terrain. Et il se pourrait bien que cela se confirme très prochainement. Et selon Telefoot, plusieurs clubs auraient en effet manifesté leur intérêt pour le joueur ces dernières semaines. En Premier League, Aston Villa, qui était déjà venu à la pêche aux renseignements en janvier, serait toujours intéressé, tout comme Newcastle, 3e de du championnat anglais et engagé en Ligue des Champions la saison prochaine.

En Italie, le profil du milieu de 24 ans serait également très apprécié, où la Juventus Turin, toujours sous la menace de voir Adrien Rabiot partir librement cet été, et l’Inter Milan, finaliste de la dernière Ligue des Champions, seraient intéressés. L’hypothèse de voir Mattéo Guendouzi quitter l’Olympique de Marseille n’est donc plus à exclure sachant que le milieu de terrain pourrait rapporter gros au club phocéen. Affaire à suivre donc…