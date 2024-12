Real Madrid : la promesse folle de Kylian Mbappé à Florentino Pérez

Kylian Mbappé va mieux. Après plusieurs semaines de vives critiques et de doutes autour de lui, l’attaquant bondynois a bien terminé son année 2024. Ce n’est pas encore le meilleur Mbappé, mais il a par exemple marqué trois buts et délivré une passe décisive sur ses trois derniers matches disputés sous la tunique merengue. Une petite métamorphose qui, forcément, fait plaisir aux supporters et aux médias pro-Madrid.

La suite après cette publicité

« Je peux faire beaucoup plus. Je sais que j’ai beaucoup plus de football dans les jambes que ce que je montre. Mais, comme je l’ai dit, je me suis amélioré au cours des derniers matches. Bilbao m’a fait du bien, car j’ai touché le fond en ratant ce penalty… J’ai alors compris que je devais donner le maximum pour ce maillot, jouer avec personnalité », confiait récemment l’attaquant tricolore. Mais comme l’explique Marca, le joueur n’a jamais vraiment douté. Après ce match à Bilbao (2-1), perdu par les Madrilènes avec un nouveau penalty raté du Français et une prestation assez médiocre, il a pu discuter avec Florentino Pérez, le président du Real Madrid.

Une réunion au sommet décisive

Les deux hommes se sont ainsi réunis après cette rencontre qui avait valu de terribles critiques à Mbappé, et le joueur a promis à son patron que les choses allaient vite changer. « Personne ne va regretter mon arrivée », aurait même expliqué l’ancien du PSG. De son côté, Pérez a été assez bienveillant et a voulu transmettre de la confiance à son joueur, lui expliquant que pour lui et pour le reste des dirigeants, rien n’avait changé et que tout le monde était ravi de l’avoir à Madrid. Une discussion qui a fait du bien à Mbappé, toujours selon le journal.

La suite après cette publicité

Il faut dire qu’au sein du club, personne n’a douté de ce qu’il pouvait apporter. Si certains supporters et certains journalistes ont parfois pu tenir des discours assez durs à l’encontre de KM9, la direction, mais surtout le staff et le reste du vestiaire du Real Madrid, ont toujours eu une foi aveugle en Mbappé. Avec 14 buts inscrits sous les couleurs madrilènes à la trêve, Mbappé peut se tourner vers la deuxième partie de saison avec optimisme…