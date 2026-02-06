CAN 2025 : des supporters sénégalais détenus au Maroc entament une grève de la faim

La finale de la CAN au Maroc aura laissé un bon nombre de traces et celles-ci ne sont pas forcément encourageantes. En effet, 18 supporters sénégalais sont détenus au Maroc après les incidents survenus lors de la finale de la compétition mi-janvier. Par ailleurs, ses fans se sont déclarés en grève de la faim ce vendredi, selon un message transmis à l’AFP par leur avocat, Patrick Kabou. La source affirme qu’ils attendent «depuis le 18 janvier de savoir ce qui leur est reproché» et dénoncent des interrogatoires menés «en français et en arabe», alors qu’ils ne comprennent «que le wolof», leur langue natale. Les Sénégalais réclament également qu’«au moins», on «écoute (leur) version des faits». Ceux-là accusent donc le coup brutalement.

« Étant donné qu’ils nous refusent notre droit à la justice, nous avons décidé à partir d’aujourd’hui (vendredi) de commencer un jeûne continu dans la prière et le recueillement, jusqu’au jour où la justice marocaine nous donnera la chance de nous exprimer », ont-ils signifié devant la justice. Pour rappel, ces supporters sont poursuivis pour « hooliganisme », incluant des violences, des dégradations et des jets de projectiles. Hier, ils ont même vu leurs demandes de liberté conditionnelle rejetées. Déjà reporté une première fois fin janvier à la demande de la défense et de la partie civile afin d’avoir plus de temps pour préparer les dossiers, le procès ne reprendra que le 12 février en raison d’une grève des avocats au Maroc. Affaire à suivre…