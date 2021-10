PSG-Angers : Thierry Henry tire la sonnette d'alarme face aux décisions arbitrales

Présent aux commentaires sur Prime Video, ce vendredi soir, lors de la victoire du Paris Saint-Germain face au SCO d'Angers (2-1), l'ancien joueur de l'AS Monaco est revenu, au bord de la pelouse du Parc des Princes, sur les décisions arbitrales au cœur des débats à l'issue de la rencontre. Et pour cause, c'est bien sur un penalty très litigieux que Kylian Mbappé a permis aux siens de signer un neuvième succès en dix journées de Ligue 1. Dans l'incompréhension, Thierry Henry s'est montré particulièrement véhément vis à vis des choix effectués et en appelle aux arbitres qui, selon lui, devraient s'expliquer et justifier leurs prises de décisions auprès des acteurs du football.

«Il y a faute ok ? D’accord ? (NDLR : Icardi accroche Thomas au départ de l'action) Comment nous on arrive à voir d’ici qu’il y a faute et que dans le camion on y arrive pas. Maintenant la main, le défenseur (NDLR : Pierrick Capelle), à quel moment il sait que la balle va venir la, comment je peux me retrouver dans cette situation intentionnellement, c’est impossible à deviner pour le défenseur, ce n’est pas comme sur un centre où le défenseur voit la trajectoire (...) Je n’ai jamais compris pourquoi les arbitres ne viennent pas s’expliquer, nous on est en train de débattre là entre nous mais les arbitres ne peuvent pas s’expliquer ?» Le message est passé. Reste à savoir ce que les instances décideront à ce sujet dans les prochains mois...