Barça : Xavi espère pouvoir compter sur Vitor Roque dès cet hiver

Cet été, le FC Barcelone n’a pas fait de grandes folies au vu de sa situation financière. Mais les Catalans se sont quand même offert Vitor Roque, jeune pépite de 18 ans, qui évolue encore au Brésil à l’Athletico Paranaense. Recruté pour environ 30 millions d’euros, l’avant-centre devait rejoindre les rangs barcelonais en juillet 2024, soit à l’issue de cette saison. Mais les choses pourraient bien changer.

«Pour l’instant, Deco m’a dit qu’il viendrait en janvier. Maintenant, nous sommes ce que nous sommes. Nous verrons en janvier, mais en principe il n’y aura pas de problème. Nous verrons les circonstances», explique Xavi dernièrement, lui qui souhaite voir débarquer Vitor Roque dès cet hiver et non pas l’été prochain. À l’heure actuelle et surtout après avoir perdu Ousmane Dembélé en attaque, le FC Barcelone ne possède pas de doublure à Robert Lewandowski en pointe. Ce qui pourrait coûter cher aux Blaugranas en cas de blessure de leur buteur attitré.