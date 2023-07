Le FC Barcelone s’offre le très convoité Vitor Roque !

La suite après cette publicité

Quelques coups de chaud mais l’essentiel est assuré. Le FC Barcelone tient une nouvelle recrue après les arrivées d’Ilkay Gündogan et Iñigo Martinez. Un renfort de choix pour les Barcelonais puisque c’est le jeune crack Vitor Roque, courtisé par de nombreux cadors européens, qui a décidé de poser ses valises en Catalogne. International brésilien à seulement 18 ans, la plus belle promesse de l’Athletico Paranaense quitte donc le Brésil pour rejoindre l’un des plus gros clubs au monde.

Les Brésiliens ont annoncé le départ de leur joueur dans un communiqué : «l’Athletico et le FC Barcelone sont parvenus à un accord pour le transfert de Vitor Roque. Le joueur, dont le transfert à Barcelone est prévu pour la saison 2024/25 (juillet 2024), a signé un contrat avec le club catalan jusqu’à la fin de la saison 2030/31.» Convoité par le Paris Saint-Germain, Manchester United ou encore Tottenham, Vitor Roque a finalement décidé d’opter pour le projet des Culers. Une volonté de longue date, et ce malgré les difficultés financières actuellement rencontrées par le Barça. Un contexte délicat qui aurait d’ailleurs pu faire capoter le deal. Lassé d’attendre, malgré un premier accord trouvé le 18 juin dernier, l’Athlético Paranaense avait ainsi fixé un ultimatum aux Blaugranas.

Un coup de pression qui aura porté ses fruits puisque le FC Barcelone, conscient de l’urgence, a finalement mis un coup d’accélérateur au cours des derniers jours pour boucler le dossier. Pour arracher la jeune pépite brésilienne, le Barça devrait donc débourser 30 millions d’euros, sans parler des différentes variables estimées à 31 millions d’euros. Une belle opération financière réalisée par le Furacão, qui réalise ainsi la plus grosse vente de son histoire après Bruno Guimaraes à l’OL (22 millions d’euros en 2020) et Renan Lodi à l’Atlético de Madrid (21,75 millions en 2019).

Auteur de 29 buts et 11 passes décisives en 87 matches depuis le début de sa carrière, Vitor Roque a, de son côté, signé un contrat jusqu’en 2031 et restera un an de plus au Brésil. De quoi se laisser le temps de prouver son talent et de s’installer durablement à la pointe de l’attaque barcelonaise. De quoi également permettre aux Blaugranas de respecter les contours du fair-play financier. À noter, en ce sens, que les Barcelonais étaleront cet investissement sur quatre saisons. Une gymnastique complexe mêlant réalité comptable et ambition sportive… Une chose est sûre, avec Robert Lewandowski et Vitor Roque, le Barça pourra bientôt se targuer d’un sacré duo offensif.