Portugal : William Carvalho envoie un message fort à l'Espagne

« Nous n'allons pas baisser notre garde et contre l'Espagne, nous allons aller gagner ». Le message est clair de la part du milieu défensif du Betis et du Portugal William Carvalho (30 ans), à la chaîne RTP. Les Portugais vont recevoir l'Espagne à Braga mardi soir prochain (20h45) dans le cadre de la 6e journée de la Ligue des Nations. Un simple match nul suffit à la sélection entraînée par Fernando Santos pour atteindre le Final Four. Une compétition que le Portugal a remporté en 2019.

La suite après cette publicité

La Seleção, première de son groupe, s'est imposée hier soir 4-0 contre la République tchèque alors que l'Espagne s'est inclinée à domicile contre la Suisse (2-1). La première place du groupe se jouera mardi et un match qui sera également synonyme de gros test pour les deux nations à moins de deux mois de la prochaine Coupe du monde.