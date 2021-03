Algérie - Botswana : les compositions sont tombées

Les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations s'achèvent pour l'Algérie ce soir face au Botswana. Déjà qualifiés, les Fennecs joueront contre une équipe du Botswana déjà éliminée. A domicile, Djamel Belmadi organise son équipe en 4-3-3 avec Alexandre Oukidja comme dernier rempart. Devant lui, Mehdi Zeffane, Aïssa Mandi, Djamel Benlamri et Ramy Bensebaïni prennent place. On retrouve Ismaël Bennacer, Ramiz Zerrouki et Sofiane Feghouli dans l'entrejeu tandis que Riyad Mahrez et Saïd Benrahma accompagnent Islam Slimani sur le front de l'attaque.

De son côté, le Botswana mise pour un 4-3-3 avec Kabelo Dambe dans les cages. Ce dernier peut compter sur Tshepo Maikano, Simisani Mathumo, Thatayaone Ditlhokwe et Onkarabile Ratanang en défense. Le milieu est constitué de Thero Setsile, Gape Gaogangwe et Kutlwelo Mpolokang. Seul en pointe Onkabetse Makgantai est soutenu par Mothusi Cooper et Kobamelo Kebaikanye.

Les compositions

Algérie : Oukidja - Zeffane, Mandi, Benlamri, Bensebaïni - Bennacer, Zerrouki, Feghouli - Mahrez, Slimani, Benrahma

Botswana : Dambe - Maikano, Mathumo, Ditlhokwe, Ratanang - Setsile, Gaogangwe, Mpolokang - Cooper, Makgantai, Kebaikanye