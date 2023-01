Brésil : la comparaison stupide de Richarlison

Richarlison a repris le chemin de la Premier League avec Tottenham. Mais l’attaquant de la Seleção n’a toujours pas digéré l’élimination des Auriverdes. Interrogé par les médias brésiliens, le joueur des Spurs a toutefois sorti une comparaison qui laisse à désirer.

La suite après cette publicité

« Je pense que c’est pire que de perdre un membre de sa famille. C’était difficile de récupérer. Encore aujourd’hui, quand je regarde des vidéos sur mes réseaux sociaux, ça me rend triste. » Et pas plus intelligent visiblement…

À lire

Steven Gerrard, nouveau sélectionneur de la Pologne ?