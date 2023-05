Serie A : vainqueur de Lecce, le Hellas Vérone s’extirpe de la zone rouge

Suite de la 34e journée de la Serie A ce dimanche soir avec une rencontre entre deux formations concernées par la lutte du maintien. Le Hellas Vérone, premier relégable, se déplaçait sur la pelouse de Lecce, 16e à quatre points de la zone rouge et de son adversaire du soir. Les Gialloblu s’imposaient sur la plus petite des marges grâce à un supersub belge (1-0).

En effet, le seul but de ce match était inscrit par le milieu de terrain Cyril Ngonge à la 71e minute de jeu, servi par Milan Djuric. Une victoire importante des Véronais pour se rapprocher d’un maintien dans l’élite transalpine et revenir à une petite unité de Giallorossi, qui auront la lourde tâche de prendre des points contre la Lazio à Rome et ainsi, ne pas tomber dans la zone de relégation lors de la prochaine journée.

