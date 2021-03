Ligue des Champions : l'équipe type des 8es de finale retour

Ilkay Gündogan (Manchester City) : l'Allemand est le symbole de la domination des Citizens ces derniers mois. Le milieu de terrain est partout et profite du jeu en mouvements de son équipe pour se porter très souvent dans la zone de vérité, avec réussite. Contre le Borussia Mönchengladbach (2-0), il a encore brillé, inscrivant son 15e but de la saison toutes compétitions confondues et participant activement à la qualification tranquille de la formation dirigée par Pep Guardiola.

Hakim Ziyech (Chelsea) : le meneur de jeu marocain connaît une première saison délicate du côté de Londres. Mais le Lion de l'Atlas a prouvé mercredi contre l'Atlético (2-0) qu'il n'avait rien perdu de son talent. Buteur, l'ancien de l'Ajax a également rendu une copie plus qu'intéressante sur le plan technique, affichant une complémentarité prometteuse avec Timo Werner et Kai Havertz. Le véritable point de départ de son aventure chez les Blues peut-être.

Karim Benzema (Real Madrid) : la C1 lui va aussi comme un gant. Contre l'Atalanta (3-1), l'attaquant français a ouvert le score - son 70e but en carrière en Champions League - et fait jouer ses partenaires à la perfection. Très peu de déchet, un placement souvent irréprochable et une efficacité au rendez-vous, KB9 est tout simplement indispensable à Zizou et ses hommes.