LdC, Bayern : sans Messi, Neuer s'attend à un Barça moins prévisible

Alors que le Bayern Munich se déplacera sur la pelouse du Camp Nou, ce mardi à 21 heures, pour y affronter le FC Barcelone à l'occasion de la première journée de phase de poules de Ligue des Champions, Manuel Neuer était présent à la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. L'occasion pour le portier bavarois de s'exprimer sur ce Barça «new-look», orphelin d'Antoine Griezmann mais surtout de leur légende vivante Lionel Messi. Et pour le capitaine du Bayern, la tâche s'annonce peut-être même plus difficile...

«Barcelone ne sera jamais une équipe faible, pour beaucoup dans le monde c’est spécial de jouer dans ce club, de le représenter sur la scène européenne. C’est la Ligue des Champions ! Nous ne nous attendons pas à affronter une équipe amoindrie. Et peu importe qu’ils aient perdu plusieurs joueurs importants, nous avons beaucoup de respect pour le Barça et ses joueurs. Nous savons de quoi ils sont capables. C’est inhabituel et cela le sera pour beaucoup de jouer le Barça sans Messi, ce sera le cas aussi pour les supporters qui ne le verront plus sur le terrain mais je ne dirais pas que cela nous rend plus sereins. Ils ont de bons joueurs, de bons attaquants. Ils sont moins prévisibles qu’avec Messi sur le terrain et ce sera plus difficile pour nous. Les rôles et responsabilités seront plus répartis, nous verrons comment cela va se passer. Mais quand vous jouez contre le Barça, vous ne pouvez pas être relax ! Vous êtes juste concentrés», a ainsi déclaré Manuel Neuer.