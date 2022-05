AS Monaco : Benoît Badiashile remercie Thierry Henry

Disputant actuellement sa quatrième saison à l'AS Monaco, le jeune défenseur central français Benoît Badiashile s'est imposé comme un joueur important du groupe monégasque. Il a été lancé dans le grand bain par Thierry Henry au cours de la saison galère du club du rocher en 2018-2019, alors qu'il n'était âgé que de 17 ans. Pour cette confiance, il sera éternellement reconnaissant envers l'ancien Gunner.

«Je suis très reconnaissant envers lui, il n'a pas hésité à me lancer à 17 ans, ce qui est très tôt pour un joueur de football. Il m'a montré toute sa confiance. On était dans une période compliquée mais il a quand même lancé plusieurs jeunes joueurs et a eu le courage de nous faire jouer. Je lui en serai reconnaissant tout au long de ma carrière», a-t-il expliqué à GOAL.